Alzheimer'da korkutan rakam! Tam 73 milyon...

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2. Ulusal Alzheimer Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Alzeimer Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 600 bin kişinin hastalıkla mücadele ettiğine dikkat çeken YENİSARUM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ünal, "Yaş ortalamamız her geçen gün artıyor ve buna paralel olarak da Alzheimer hastası sayımız da artış gösteriyor.

BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI

Türkiye'de 65 yaş üzeri nüfus yüzde 8.3 düzeyinde ve bunun 2050'li yıllarda yüzde 19'lara geleceği düşünülüyor. Yani ikiye katlıyor. O zaman bu hasta sayımız da ikiye katlayacak demektir. O nedenle şimdiden önlemlere başlamış olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"YÜRÜYÜŞTEN KOLAY BİR SPOR YOK"

Fiziksel aktivitenin hastalık riskini azalttığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ünal, şunları söyledi: "Yaşantımızın içinde bir yere egzersizi muhakkak koyalım. Egzersiz deyince illa büyük salonlarda yapılacak egzersizleri düşünmeyelim. Ayağımıza bir spor ayakkabısı giyip cadde bayır yürüyebiliriz. Yürüyüşten kolay bir şey yok ve bu bedava. 'Yeni nöronlar çocukluk döneminde oluşur, ondan sonra bu nöronlar giderek kaybolur' diye bilinirdi. Artık böyle değil, düzenli aerobik egzersizlerini düzenli yapan insanlarda yeni nöronlar üretiliyor."

Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya ise dünya çapında, 2050'de Alzheimer hastası sayısının 73 milyona ulaşmasının beklendiğini belirtti.