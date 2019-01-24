Alzheimer karşı çözüm Zencefil nasıl kullanılır

Zencefil'in hakkında merak edilenleri ve yararlarını Diyetisyen Cansu Temel Cevapla TV'ye açıkladı.

Zencefil taze veya kurutulup toz halinde tüketilebilir. Günde maksimum 2-3 gram tüketilmesi yeterli olur.

Zencefilin; romatizma, hazımsızlık, kabızlık, ülser, hipertansiyon, kolesterol, kusma, diyabet ve kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde uzun zamandır kullanıldığı bilinmektedir. En belirgin etkisi ise sindirim sistemi üzerinde olmaktadır.

Aynı zamanda önemli bir metabolizma hızlandırıcı besin olarak da sayılabilir. Vücuda olan bu faydaların birçoğu içerdiği gingerol adlı maddeden kaynaklanmaktadır.

İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere ve Alzheimer'a karşı koruyucu etki gösterir.

Kaynak: Cevapla TV