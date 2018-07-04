Alzheimer hastaları bu merkezde hayat buluyor

Hastalığı ilk ve orta düzeyde olan hastaların kabul edildiği merkezde, Alzheimer hastalığının ilerlemesinin durdurulması için farklı aktiviteler yapılıyor. Ahşap boyamadan, müzik dinletisine, zeka oyunlarına kadar birçok sosyal çalışmanın yürütüldüğü merkezde, fizik tedavi ve spor faaliyetleriyle hastaların bedenleri de güçlendiriliyor.

“Engelsiz Bir Gaziantep İçin” dezavantajlı grupları destekleyici projelerle farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez Engelliler Daire Başkanlığını kurdu, engellilerin hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza attı. Bu kapsamda Gaziantep’te yaşayan Alzheimer hastalarına elini uzatan Büyükşehir, yaptığı Moral Evi’nin kapısını 14 Mayıs’ta hastalara açtı. Şimdilik 36 Alzheimer hastasına hizmet veren merkez, hafta içi her gün 09.00-15.30 saatlerinde açık tutuluyor.

TOLAY: MERKEZ KENTTE BÜYÜK BİR AÇIĞI KAPATTI

Konuyla ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, merkezin kentte büyük bir açığı kapattığını vurguladı.

Alzheimer Hastalarının ve Yakınlarının Buluşma Merkezi olarak hayata geçirdikleri “Moral Evi” projesiyle yaşlılara meşguliyet terapisi uyguladıklarını belirten Tolay, “Bizler, yaşlılarımıza, annelerimize, babalarımıza bakmakla yükümlüyüz. Evdekiler çalıştığı için bu insanlara ikinci bir çocuk gibi bakılması lazım. Merkezde, sosyal aktivitelerle beraber zamanlarını dolduruyoruz. Hayatla daha barışık hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Alzheimer'ın iyileşmeyen, mezara kadar süren bir hastalık olduğunu ama yaptıkları çalışmalarla en azından ilerlemesini yavaşlatmayı amaçladıklarını söyleyen Tolay, şöyle devam etti: "Hükumetimizin sosyal destek anlamında çok büyük katkısı var. Vatandaş bir köprüyü, viyadüğü kullanabilir ama bir vatandaşın gönlüne dokunmak çok anlamlı unsurlar. Biz bu açığı kapattığımız için vicdanen çok rahatız. Gruplar halinde terapi uyguluyoruz. Özellikle hastanelerden Alzheimer tanısı almış hastaları kabul ediyoruz. Hastalar buraya geldiği zaman hasta yakınları da biraz nefes almış oluyor. Hakikaten çok zor bir olay. Devamlı ihtiyaçlarını karşılamak evdekileri de yoruyor. Bu merkez sayesinde nefes almalarını sağlıyoruz. Bundan sonra ki planlarımız arasında hasta yakınlarını da sosyal anlamda hayatla barışık hale getirmek için projelere dahil etme hedeflerimiz var. Merkez, 14 Mayıs’tan bu yana faaliyetine başladı. Bu projeyi yaparken 4 bin 800 Alzheimer tanısı almış vaka vardı ama raporlu değillerdi. Şu anda 36 raporlu hastamız var."

ONLAR NE DEDİ?

Merkezden yararlanan Fikri Koz (75), Alzheimer Hastalarının ve Yakınlarının Buluşma Merkezi olarak bilinen Moral Evi’nin yapımına katkı sunanlara teşekkür ederek, “Böylesi değerli bir merkezi şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e minnettarız, burada bulunmak beni çok mutlu ediyor, görevliler bizimle yakından ilgileniyor. Allah onlardan razı olsun. Sabah saat 08.30’da merkeze geliyoruz, değişik aktivitelerle günümüzü geçiriyoruz. Ahşap boyama, zeka oyunları ve birçok sosyal çalışmalar yapıyoruz. Fizik tedavi ve spor faaliyetleriyle de bedenlerimizi güçlendiriyoruz. Kısacası, bu merkezde hayat var” dedi.

Nimet Yılmazkaya (60) da Moral Evi’nin kente kazandırılmış ölümsüz bir eser olduğunu dile getirerek, “Burada sosyalleşiyoruz, eve kapanmaktan kurtulduk, evde göremediğimiz hizmeti görüyoruz. Çok huzurluyum, zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum, zamanı dolu dolu geçiyorum. Merkezde çok eğleniyorum” diye konuştu.

Merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerine başlayan Hıdır Topal (69) ise, şunları aktardı: “Alzheimer Hastalarının ve Yakınlarının Buluşma Merkezi, adeta bana hayat verdi, yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Merkezde her isteğimiz yerine getiriliyor, moralimiz yüksek tutuluyor. Oyunlar oynuyoruz, farklı etkinliklerle zamanımızı boşa harcamıyoruz. Çok memnun ve mutluyum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Evde arayıp bulamadıklarımız burada var, daha ne olsun. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum.”