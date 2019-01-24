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Altınordu'nun U21 takımı lider devam ettiği ligden çekildiğini açıkladı

Altınordu'nun U21 takımı lider devam ettiği ligden çekildiğini açıkladı

Türkiye'de altyapısı en güçlü olan Altınordu kulübü U21 takımı ilk yarısını lider tamamladığı 1'inci Lig'den çekilme kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 17:03 - Güncelleme: 24-01-2019 17:03

Birinci Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Altınordu, ikinci yarının ilk haftasında evindeki Balıkesirspor Baltok maçına çıkmamıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altınordu U21 takımını ikinci yarının ilk haftasında evindeki Balıkesirspor Baltok maçına çıkmaması üzerine 3-0 hükmen mağlup sayıp, 3 puanını sildi.

Sezon başında altyapıdan 8, devre arasında ise 7 futbolcusunu pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderen Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, ellerinde yeterli sayıda futbolcu kalmaması nedeniyle U21 Ligi'nden çekilme kararı aldı. İzmir temsilcisi bu kararı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 100 bin TL ceza alacak.

2 kere daha olmuştu
Altınordu, 2015 ve 2017 yıllarında da oyuncularını A takıma gönderdiği için U21 Ligi'nden çekilmişti.

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