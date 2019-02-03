  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Altının gözü seçimlerde fiyatlarda değişiklik olacak mı? İşte cevabı

Altının gözü seçimlerde fiyatlarda değişiklik olacak mı? İşte cevabı

İSTANBUL Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altın fiyatlarına dair açıklama yaptı. Altının gözünü Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde olduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 03-02-2019 11:26 - Güncelleme: 03-02-2019 11:26

İSTANBUL Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi. Atayık ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı son toplantıda faizi sabit tutması ve bu yıl faizi artırmayacağı yönünde sinyaller vermesinin, altının dünyada güçlenmesini sağladığını belirtti.

Fed kararı sonrası 1,326 dolarla 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatının, cuma günkü kapanışta 1,317-1,320 dolar bandında olduğunu söyledi. 

ALTINA YÜKSELİŞ ARTTI
Fed'in son dönemde takındığı "güvercin" tavır sonucu doların uzun süredir piyasada devam eden popülerliğinin de azaldığını ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz altının bu yükseliş trendinde, fonların ve merkez bankalarının tahvil ve borsa piyasasından çıkarak altına yönelmesi de etkili oldu. Çin’in son imalat verilerinin beklentilerin altında düşük gelmesi ve Amerika’da resesyon ihtimalinin dile getirilmeye başlanması da altının tahtını daha da sağlamlaştırıyor. Altının yurt dışı piyasalarında önünü kesecek diğer önemli gelişme ise ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında uzlaşı işaretlerinin gittikçe güçlenmesi ve bunun piyasalar tarafından satın alınmasıdır." 

FİYATLARDA OYNAMA BEKLEMİYORUM
Mustafa Atayık, altının; dışarıda Fed'in kararını, iç piyasada ise Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin duruşu ve aldığı önlemleri fiyatladığını ifade ederek, piyasanın tüm paydaşlarının gözünü gelişmelere diktiğini söyledi.

Atayık, "Tabii ki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler, piyasaların fiyatlandırma konusunda sonucunu merakla beklediği en önemli gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Gram altın, 220-225 TL bandı arasında gidip geliyor. Seçime kadar altın fiyatlarında çok büyük bir oynama beklemiyorum." diye konuştu.

VATANDAŞ ALIM İÇİN O SEVİYEYİ BEKLİYOR
Vatandaşın bu sıralar altın bozdurmaktan yana olmadığına dikkat çeken Atayık, şöyle konuştu:

"Genel tüketici eğilimini göz önünde tuttuğumuzda, fiyatlar yükseldikçe yatırımcılarımızın bekle-gör politikasıyla gelişmeleri kenardan izlemeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Ne zaman ki fiyatlar yönünü aşağıya çevirirse ancak o zaman talepte bir kıpırdanma görüyoruz.

Ocak ayında oluşan fiyatlar, satış için istenen ve talep edilen rakamlar olmadığından altın bozdurmada da olağan dışı bir hareketten söz edemeyiz. Kapalıçarşı ve semtlerde alım yönünde bir hareketin oluşması için yatırımcılarımızın, altının gram fiyatının 210-200 TL seviyelerine gelmesini beklediklerini söyleyebiliriz." 

Atayık, yerel seçim sonuçlarının döviz ve gram altın fiyatında belirleyici olacağını da söyledi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Altının gözü seçimlerde fiyatlarda değişiklik olacak mı? İşte cevabı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro