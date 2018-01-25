Altında rekor üstüne rekor! 25 Aralık çeyrek fiyatı ne kadar?

Piyasalarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatları son ayların en yüksek fiyatlamasını yaparken, dolardaki gerileme devam ediyor. Petrol fiyatları ise adeta uçuşa geçerek 71 doların üzerine çıktı. Borsa İstanbul piyasalardaki hareketliliğe rağmen rekor kırmaya devam etti.

Altının ons fiyatı, 1.366,2 dolar ile 17 ayın en yüksek seviyesini görürken, yurt içinde altının gram fiyatı da 164 lirayı aştı.

Dün, altının ons fiyatındaki değer kazancının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 163,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 164,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269 lira, Cumhuriyet altını da 1.098 liradan satılıyor.

DOLARIN DEĞER KAYBETMESİ ALTINI YÜKSELTTİ: Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, Ağustos 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.366,2 dolarkadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,5 değer kazancıyla 1.364,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan düşüşlerin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getirdi.

Dolar endeksinin son 3 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmeye devam etmesi durumunda altının ons fiyatında yükseliş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.

Saat 12.30 itibarıyla altın fiyatlarındaki güncel rakamlar şöyle:

ALIŞ SATIŞ

ALTIN (TL/GR) 163,94 163,96

22 Ayar Bilezik 149,00 149,50

Cumhuriyet Altını 1.085,48 1.101,88

Yarım Altın 524,59 537,70

Çeyrek Altın 262,29 268,85

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7350 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,72 düşüşle 3,7403'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,11 azalışla 3,7350 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 4,6575, sterlin/TL de yüzde 0,8 artışla 5,3565'ten işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,70'in önemli destek konumunda olduğunu belirten analistler, bu seviyenin kırılması durumunda 3,68 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 3,7850'in direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Dolar ı 3,7520 3,7530 Avro 4,6560 4,6570 Sterlin 5,3380 5,3650 ANKARA ABD Dolar ı 3,7400 3,7650 Avro 4,6350 4,6650 Sterlin 5,3020 5,3850





Brent petrolün varili, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından 71,03 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,95 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,91 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,92 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 71,03 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 66,30 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 411,6 milyon varile gerilediğini açıkladı.

ABD'NİN TAVRI PETROL FİYATLARINI UÇURDU

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve ABD yönetiminin korumacı ticari tavrının finansal piyasalarda oluşturduğu endişenin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediği belirtildi. Böylece Brent petrolün varil fiyatı 71 dolara kadar yükselerek Aralık 2014'ten bu yanaki en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrolde teknik olarak 71,02 ile 71, 08 dolar aralığının direnç, 70,90 ile 69,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

BORSADA TÜM ZAMANLARIN REKORU

BIST 100 endeksi dün akşam yüzde 1,05 değer kazanarak 119.648,37 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bugün ise güne yüzde 0,02 yükselişle 119.677,05 puandan başladı.