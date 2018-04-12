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Altında dev hamle: Türkiye rezervlere talip oldu!

Altında dev hamle: Türkiye rezervlere talip oldu!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı ülkelere, "Sizin altın rezervlerinizi tutabiliriz, saklayabiliriz, bunları sertifikalandırabiliriz" önerisinde bulunduklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 17:40 - Güncelleme: 12-04-2018 17:40

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin dünyada çok önemli altın ticaret merkezi olmak istediklerini belirterek, "Türkiye'nin altın ithalatı artmaya devam edecek, altın ihracatı da dolaylı bir şekilde artmaya devam edecek. Bazı ülkelere, 'Sizin altın rezervlerinizi tutabiliriz, saklayabiliriz, bunları sertifikalandırabiliriz' diyerek, onlarla görüşmeye başladık. Bu bir hizmettir ve bunun da bedeli vardır" dedi.

Zeybekci, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülen, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin 2017 yılındaki cari açığının 51 milyar dolar civarında olduğunu belirten Zeybekci, Merkez Bankası'nın, kendi varlığı olup da yurt dışında belirli merkezlerde tuttuğu, zamanında parasını ödeyip bu milletin değeri olan altını ülkeye transfer etmesi girişiminin olduğunu söyledi. Zeybekci, "Bu rakam 10 milyar doların üzerinde. İthalat ve girdi, cari açık ile dış ticaret açığının bir unsuru olarak görünüyor ama aslında değil" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ALTIN TİCARETİNE VERGİ YOK"

Bakan Zeybekci, milletvekillerinin altın ithalatı ile ilgili sorusunu yanıtladı. Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde altın ticaretinde merkez haline geldiğine işaret eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan ve özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, bir zamanlar altın ticaretinde çok büyük bir merkez halindeydi. Bu ülkeler, 2016 yılı sonu itibarıyla ekonomik kaygıları ile bütçe dengelerini dikkate alacak şekilde, altın ticaretinin girdisine ve çıktısına yüzde 5 vergi koydular. Bu vergi Türkiye'de ise sıfır. Yüzde 5 vergi koymaları, sistemin Türkiye'ye doğru kanalize olmasına ve yeni bir merkez olmasına yönelik fırsat yarattı. Bu fırsatı da biz destekledik. Ama Ekonomi Bakanlığı olarak bütün hassasiyetleri de dikkate alarak, altın giriş ve çıkışı ile ilgili her türlü tedbiri aldık.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Türkiye'nin gerek külçede gerek hurdada gerekse işlenmiş altında ve mücevherde merkez olmasını istiyoruz, hatta kıymetli taşlarda da merkez olmasını istiyoruz. Bununla ilgili düzenlemelerimizi yaptık. Türkiye'nin altın ithalatının hala artıyor olması... Bunun ihracata dönüşmesi ile ilgili süreci takip ediyoruz. Sanırım önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin altın ithalatı artmaya devam edecek, altın ihracatı da dolaylı bir şekilde artmaya devam edecek. İsteğimiz, çok şeffaf, denetlenebilir dünyada, bölgemizde çok önemli altın ticaret merkezi olmak istiyoruz. Çünkü, 3 tane çok önemli, dünyada en itibarlı rafineri tesislerimiz var. Bunların rafine ettikleri, üzerine damga ve mührünü vurdukları altınlar, tüm dünyanın kabul ettiği nakit ödeme aracı olarak da kullanılabiliyor."

"VERGİ GETİRMEYİ ASLA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bakan Zeybekci, 'altın ticaretinin vergilendirmesi' ile ilgili soru üzerine, "Böyle bir şey asla yok, düşünmüyoruz da" dedi.

Bazı ülkelerin altın rezervlerini, Londra, New York ve İsviçre gibi bazı merkezlerde tuttuğuna işaret eden Zeybekçi, "Biz Türkiye olarak, rezerv tutulan merkez haline geldik. Türkiye'nin kendi rezervleri kendi bünyesine çekmesi... Bazı ülkelere, 'Sizin altın rezervlerinizi tutabiliriz, saklayabiliriz, bunları sertifikalandırabiliriz' diyerek, onlarla görüşmeye başladık. Bu bir hizmettir ve bunun da karşılığı ve bedeli vardır" değerlendirmesini yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 18:46 Olmayacak bir iş,al sana kamuoyuna bir malzeme daha oyalanda oyalan :))))

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KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

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