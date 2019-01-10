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Altın yükselişe geçti ticaret savaşları altını körükledi

Altın yükselişe geçti ticaret savaşları altını körükledi

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri çerçevesinde meydana gelen gelişmelerle dalgalanma yaşadı. Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde 372 liraya satılan çeyrek altın akşam saatlerinde kendine 369 TL'den alıcı buldu.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 10:48 - Güncelleme: 10-01-2019 17:18

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri çerçevesinde meydana gelen gelişmelerle dalgalanma yaşadı. Hafta başından beri küçük dalgalanmalar yaşayan altının gram ve çeyrek fiyatı ise artık el yakmaya başladı.

Altın fiyatlarındaki hızlı hareket durdu ancak küresel piyasalarda altının yükselişi sürüyor. Kapalıçarşı'da 10 Ocak Perşembe sabahında çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.525 liradan satılmaya başlandı. Akşam saatlerinde ise altın fiyatları değişti.

Saat 17:14'te altın fiyatları

Saat 10:40'da altın fiyatları

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının yönü üzerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine haber akışı ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin dün yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyledi.

YÜKSELİŞ DÜN AKŞAM BAŞLADI
Açıklanan Fed toplantı tutanaklarının da ABD ekonomisini etkileyebilecek küresel büyümeye yönelik riskler konusunda netlik görene dek faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği beklentilerini artırdığını belirten Memiş, tutanakların ardından altının onsunda yükseliş yaşandığına dikkati çekti.

Memiş, altının ons fiyatının teknik açıdan 1.277 doların üzerinde kalıcılık sağlamasının, düşüşlerin sınırlı kalacağına işaret ettiğini aktararak, "Bugün altının ons fiyatının 1.291-1.302 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatında ise bugün 228 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda yükselişler 232 liraya kadar devam edebilir." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bumu gerekçe 10 Ocak 2019 13:37 Altını körüklemiş olsaydı dolar çıkmazdı, aksine düşerdi. Çıkan şey altın değil, tl nin değer kaybı

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