Altın süt içmenin faydaları neler? Nasıl hazırlanır?

Altın süt içmenin faydaları neler? Nasıl hazırlanır?

Herkesin yatmadan önce yaptığı ritüelleri vardır. Su içer, dişlerimizi fırçalar, diş ipi kullanır, duş alır veya pijamalarımızı giyeriz. Ancak ayurvedik beslenme uzmanlarının da önerdiği bir karışım içecek insan sağlığına faydası olan bir şifa deposu olarak karşımıza çıkıyor. Adı altın süt.

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Altın süt içmenin faydaları neler? Nasıl hazırlanır?

Altın sütteki ana madde, curcumin olan ana bileşik olan Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldir. Altın süt için diğer bir malzeme de karabiber. : Karabiberle zerdeçal birleştirdiğinizde, curcumin'in biyolojik açıdan erişilebilirliğini kat kat arttırırsınız. Bu, vücudunuzun daha fazlasını alabileceği anlamına gelir.

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Altın süt içmenin faydaları neler? Nasıl hazırlanır?

Daha sağlıklı bir karaciğer: Altın sütü içtiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz, içiniz temizlenmiş gibi olur. Sonuçta, zerdeçal karaciğerin genel sağlığını iyileştirmekte, ve vücudunuzda etkili bir şekilde detoks yapabilmektedir. Beyin eskiye oranla daha zeki: Oldukça akıllı olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak altın sütün hafızaya faydası vardır. Çünkü zerdeçal hafızanızı güçlendirir ve beyin fonksiyonunu geliştirir.
İshal, kabızlık sindirim sistemi rahatsızlıklarındandır. Altın süt içmeye başlayınca sindirim sisteminde düzelme görebilirsiniz. Zerdeçal bağışıklık sistemini geliştirir. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

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Altın süt içmenin faydaları neler? Nasıl hazırlanır?

Hücreleri yenileme özelliği ile cilt ve saç güzelliğine fayda sağlar. Yüksek enerji verir. Tiroid hastalarına iyi gelir.
Baş ağrısı, diş ağrısı gibi ağrıların kesilmesini sağlar. Mide hastalıklarına fayda sağlar.

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