Altın rekor seviyede 10 ayda ne kadar kazandırdı grafikli anlatım

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 199,3 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 primle 198,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 199,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 327 lira, Cumhuriyet altını da 1.335 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.213 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatının son bir yıllık grafiği incelendiğinde altın, yatırımcısını memnun etti. Dövizdeki yükselişle birlikte altın fiyatları da rekor seviyeye çıkarken son bir yılda altın fiyatlarının hep yükselişte olduğu görülüyor.
Altın fiyatları grafiği incelendiğinde altının sürekli yükseldiğini görmek mümkün. 2017'nin Kasım ayında gram altının 163 TL seviyesinde olduğu görülüyor ve altın fiyatlarındaki artış 2018 Nisan ayından sonra hız kazanıyor.
Gram altın 2018 yılının mayıs ayında ise 197 liraya ulaşarak tarihi seviyeleri görmüştü. Mayıstan günümüze kadar yükseliş durmadı ve altın yatırımcısına kaybettirmedi.
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