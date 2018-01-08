Altın Küre Ödül Töreni'ne Türk damgası bakın kimler ödül aldı

Oscar Ödülleri'nin habercisi sayılan 75. Altın Küre Ödülleri (2018 Golden Globe Ödülleri), 8 Ocak'ta Beverly Hills'te düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Hollywood dünyasının en ünlü isimlerinin katıldığı törenin sunuculuğunu Seth Meyers yaptı. Törende Türk yönetmen Fatih Akın da ödül aldı.

EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM TÜRK YÖNETMENE GİTTİ

Ünlü yönetmen Fatih Akın'ın In The Fade (Paramparça) isimli filmi Altın Küre Ödüllerinde en iyi yabancı dilde film ödülüne layık görüldü. Akın, ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

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