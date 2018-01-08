Altın Küre Ödül Töreni'ne Türk damgası bakın kimler ödül aldı

Altın Küre Ödüllerini kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. 75. Altın Küre ödüllerine, Hollywood’daki cinsiyet eşitsizliğine ve cinsel saldırıya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “siyah” protesto damgasını vurdu. Aynı zamanda Türk yönetmen Fatih Akın en iyi yabancı film ödülünü aldı. İşte ödül alanların listesi

“The Handmaide’s Tale”deki rolüyle TV- Drama dizisi alanında “En İyi Kadın Oyuncu”ödülene layık görülen Elizabeth Moss ise ödülünü feminist yazar Margaret Atwood’a adadı. Dizinin uyarlandığı ve ülkemizde Damızlık Kızın Öyküsü ile yayımlanan kitaptan uyarlanan dizinin yazarından alıntı yapan 35 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Artık bir kitabın kenarlarındaki beyaz boşlukların içinde yaşamıyoruz. Artık hikayeler arasındaki boşluklarda değiliz. Biz o hikayelerin kendisiyiz ve artık kendi öykülerimizi kendimiz yazıyoruz.”

Harvey Wienstein tarafından tecavüze uğradığını belirten Rose McGowan tarafından sessiz kalmakla suçlanan Mery Streep ise konuyla ilgili olarak, “Bu özel anın içinde tüm cesaretimizi toplayarak, kalın siyah bir çizgi halinde bir araya geldik” açıklamasını yaptı. İşte Altın Küre'nin en iyileri.



