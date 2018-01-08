Altın Küre Ödül Töreni'ne Türk damgası bakın kimler ödül aldı

Altın Küre Ödül Töreni'ne Türk damgası bakın kimler ödül aldı

Altın Küre Ödüllerini kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından her yıl verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu. 75. Altın Küre ödüllerine, Hollywood’daki cinsiyet eşitsizliğine ve cinsel saldırıya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “siyah” protesto damgasını vurdu. Aynı zamanda Türk yönetmen Fatih Akın en iyi yabancı film ödülünü aldı. İşte ödül alanların listesi

115
Altın Küre Ödül Töreni'ne Türk damgası bakın kimler ödül aldı

Reese Witherspoon’un yapımcılığını üstlendiği “Pretty Little Liars” dizisindeki rolüyle TV-mini dizi alanında “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alan Nicole Kidman, sahneye “İşte kadınların gücü” tezahüratlarıyla çıktı. 50 yaşındaki oyuncu, konuşmasında “Bu tartışmayı (sinema endüstrisinde cinsel taciz) canlı tutalım” dedi.

215
Altın Küre Ödül Töreni'ne Türk damgası bakın kimler ödül aldı

“The Handmaide’s Tale”deki rolüyle TV- Drama dizisi alanında “En İyi Kadın Oyuncu”ödülene layık görülen Elizabeth Moss ise ödülünü feminist yazar Margaret Atwood’a adadı. Dizinin uyarlandığı ve ülkemizde Damızlık Kızın Öyküsü ile yayımlanan kitaptan uyarlanan dizinin yazarından alıntı yapan 35 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Artık bir kitabın kenarlarındaki beyaz boşlukların içinde yaşamıyoruz. Artık hikayeler arasındaki boşluklarda değiliz. Biz o hikayelerin kendisiyiz ve artık kendi öykülerimizi kendimiz yazıyoruz.”

315
Altın Küre Ödül Töreni'ne Türk damgası bakın kimler ödül aldı

Harvey Wienstein tarafından tecavüze uğradığını belirten Rose McGowan tarafından sessiz kalmakla suçlanan Mery Streep ise konuyla ilgili olarak, “Bu özel anın içinde tüm cesaretimizi toplayarak, kalın siyah bir çizgi halinde bir araya geldik” açıklamasını yaptı. İşte Altın Küre'nin en iyileri.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat