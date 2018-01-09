Altın Küre Ödül Töreni'ne cesur kıyafetiyle katılan figüran, istediğini alamadı

Los Angeles'ta gerçekleşen 75. Altın Küre Ödül Töreninde siyah giyinmeyen 3 isimden biri Blanca Blanco (36) isimli figüran oldu. Kırmızı renkli dekolte bir elbise giyen Blanca Blanco, tepki görüp şöhret yakalayacağını düşünüyordu. Ancak herkes onu görmezden geldi. Blanco, Atria marka elbisesiyle salına salına kırmızı halıda yürürken, cinsel istismara karşı yapılan protestoya katılmadığı, olanlara tepkisiz kalması, sanki haftalar öncesinden kararlaştırılan eylemi hiç duymamış gibi davranmasından dolayı protesto edildi. İşte Blanco'nun ödül töreninde giydiği kıyafet;

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