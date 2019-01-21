Altın haftaya yükselişle başladı işte gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,2 liradan alıcı buldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını da 1.473 liradan satıldı.



AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta dolar kuru ve ons altının değer kaybetmesinin, gram altın fiyatında düşüşe neden olduğunu belirterek, bu hafta altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Ticaret savaşlarına yönelik iyimserliğin altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu bildiren Memiş, "Dolar endeksinde yaşanan toparlanmalar değerli metalleri baskılayabilir. Altının ons fiyatında 1.277 dolar seviyesi destek, 1.297 dolar da direnç konumunda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu. İşte altındaki son durum: