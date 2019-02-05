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Altın güne yükselişle başladı İşte 5 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın güne yükselişle başladı İşte 5 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 220,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.474 liradan satılıyor.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 12:04 - Güncelleme: 05-02-2019 12:04

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 primle 220,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.474 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı  önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 1.314,22 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının geçen hafta Çin'de açıklanan verilerin kötü gelmesiyle baskı altında kaldığını belirterek, "Dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi olan Çin'e karşı ekonomik tedirginlik başladığını gözlemliyoruz" dedi.

Doların toparlanmasının ons altının düşmesinde etkili olduğunu belirten Memiş "Altının ons fiyatı, Venezuela, Brexit süreci ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri gibi gelişmeler karşında dalgalı seyrini sürdürebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.311-1.321 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının baskı altında kalması ve yurt içinde dolar kurunun yatay seyir izlemesinin altının gram fiyatının dar bant aralığında kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 219 liranın destek, 222 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

Saat 11:57'de altın fiyatları

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