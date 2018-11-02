Altın fiyatlarında saat 12.30 rakamları geldi işte çeyreğin fiyatı

Altın, doların Perşembe günü 17 ayın zirvesinden çekilmesiyle üç haftanın en güçlü kazancını kaydetmesi sonrasında haftanın son işlem gününde yatay seyretti.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Arjantin'de gerçekleşecek G – 20 zirvesinde ticaret konusunda anlaşmaya varmak istediği ve yetkililere olası bir anlaşma taslağının maddelerini hazırlamaları talimatını verdiği haberini de değerlendiriyor. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi tırmandı.

Bloomberg'in haftalık altın anketine katılan trader ve analistler, ABD ara seçimlerinin piyasayı nasıl etkileyeceği konusundaki belirsizlikten dolayı fiyat görünümünde ayrışıyorlar.

Saat 12.30 itibariyle Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle: