Altın fiyatlarında rekor beklentisi! çeyrek altın bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,75 azalışla 162 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 1.337,5 dolardan işlem görüyor.

Saat 12.00 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum şöyle:

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Uzmanların tahminlerine göre altın fiyatlarındaki yükseliş 2018'de de devam edecek. Yorumlar şöyle:

Zayıflayan dolar ve jeopolitik risklerden bulduğu destekle 2018'e alış ağırlıklı bir seyirle giren gram altın, bu dönemde tarihi zirvesi olan 165 lirayı test etmesinin ardından yeni rekor arayışını sürdürüyor.

"180 LİRANIN ÜSTÜNÜ GÖREBİLİR"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan:

- "Yıl sonunda hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki yukarı yönlü trendin devamı ile gram altın 180 liranın üstünü görebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Özer:

- "TL ya da ABD hükümetine yönelik şok etkisi yaratabilecek güçte bir haber akışının olması halinde altının gram fiyatı 170 lira seviyesine doğru çıkabilir"

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD'deki yoğun veri akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,64 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürdüğünü belirten Memiş, tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, dün akşam ABD Senatosu'nun, üç gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladığını anımsatarak, bu gelişmeden sonra dolar ve altın fiyatlarında değer kayıplarının yaşandığını dile getirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.327 doların destek konumuna geldiğini belirten Memiş, 1.340 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Memiş, Afrin operasyonunun piyasaları olumsuz yönde etkilememesi ve küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin yurt içi piyasaları olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 161 liranın destek, tarihi zirvesi olan 165 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.