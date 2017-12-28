Altın fiyatlarına ne oldu böyle! Çeyrek bakın ne kadar?

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki pozitif seyre paralel 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 158,2 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,61 değer kazancıyla 158,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,32 değer kazandı. Fiyatlar ise şöyle:

GRAM ALTIN: Altının gramı bugün bir miktar daha yükseldi. Şu dakikalarda 158 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın fiyatında da artış var. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 TL'den alıcı buluyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altının fiyatı ise bugün 1063 TL.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı, sabah saatlerinde son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1.292,7 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.291,1 dolardan işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ: AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda artan jeopolitik ve siyasi risklerin etkisiyle altının ons fiyatının yükseldiğini dile getirdi.

ABD ile Kuzey Kore arasında artan gerilim ile Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklediğini belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.280 doların destek, 1.295 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

NOEL TATİLİ NEDENİYLE İŞLEM HACMİ DÜŞÜK: Memiş altının gram fiyatının, altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseldiğini ifade ederek, Noel tatili ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimlerinin oldukça düşük olduğunu kaydetti.