Altın fiyatları yükseldi, muhtarlar düğün piyasasına el attı

Altın fiyatlarındaki artışın yeni evlenecek çiftleri zorlaması nedeniyle Şırnak'ın İdil ilçesindeki beş muhtar bir zirve yaptı.

'Kız tarafı'nın istediği altın ve takı miktarının aşırı olduğunu belirten muhtarlar "Şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir" diyerek takı listesi verdi.

Listede, şu maddeler yer aldı:

— 2 çift 30 gramlık burmalı bilezik (23 bin 140 TL)

— 1.5 metre 22 ayar 60'lık zincir (12 bin 560 TL)

— 2 yüzük (1500 TL)

— Bir çift küpe (500 TL)

— Geline ‘bel bağlama' parası (100 TL).

— Gelinin kız kardeşine verilen ‘kapı ardı' parası istenmeyecek. Muhtarlardan Hidayet Sakçak "Hala 100 bin TL gibi başlık paraları isteniyor. evi döşemek de 40-50 bin TL tutuyor. Gençler artık evlenemiyor" dedi.