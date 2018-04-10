Altın fiyatları rekora koşuyor çeyrek altın uçtu gitti!

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bugünkü açılışın ardından yanıt buldu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merak edenleri bugün altın fiyatlarındaki yükseliş şaşırttı. Geçen hafta 171 liraya kadar gerileyen gram altın bugün 176 liraya yaklaştı. Çeyrek altın tarihi rekora imza attı.

Altın fiyatları rekora koşuyor çeyrek altın uçtu gitti!

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bugün tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Uzmanlar, gram fiyatında 180-185 lira seviyelerinin yeni hedef olabileceğini belirtti. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 175,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.172,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış 174,90 Satış 175,10 lira. Cumhuriyet Ata Lira Alış 1.152,00 Satış 1.172,00 TL. 22 Ayar Bilezik(Gr.) Alış 159,50 Satış 163,50. Çeyrek Altın Alış 282,00 Satış 287,00 TL.

17
Altın fiyatları rekora koşuyor çeyrek altın uçtu gitti!

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yılbaşından bu yana yükseliş eğilimde hareket eden gram altın, bugün günün ilk saatlerinde 175,5 lira ile yeni bir rekora imza attı. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Martta 168 lira ile en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, bugün günün ilk saatlerinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,2 getiri sağlayan altının gram fiyatı, yılbaşından bu yana da yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 prim sağladı.

27
Altın fiyatları rekora koşuyor çeyrek altın uçtu gitti!

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin temelinde ons altın ve dolar kurundaki güçlü fiyat eğilimlerinin yattığını belirterek, dolar kurunun 4 liranın üzerine yerleşmesi ve 1.300 dolar seviyesinde seyretmeye devam eden altın ons fiyatının, altının gram fiyatını yükselttiğini söyledi.

37
Altın fiyatları rekora koşuyor çeyrek altın uçtu gitti!

Erkan, "Trump’ın siyaseti, piyasalar açısından zayıf dolar temasını desteklerken, bir yandan da başta ticaret savaşları olmak üzere politik aksiyonlar ons altının da güçlü kalmasındaki sebeplerdir. Hem ons altın hem de yurt içinde dolar kuru yükselince altının gram fiyatı daha da hızlı yükseliyor." ifadelerini kullandı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro