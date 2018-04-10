Altın fiyatları rekora koşuyor çeyrek altın uçtu gitti!

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bugünkü açılışın ardından yanıt buldu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını merak edenleri bugün altın fiyatlarındaki yükseliş şaşırttı. Geçen hafta 171 liraya kadar gerileyen gram altın bugün 176 liraya yaklaştı. Çeyrek altın tarihi rekora imza attı.

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bugün tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Uzmanlar, gram fiyatında 180-185 lira seviyelerinin yeni hedef olabileceğini belirtti. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 175,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.172,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış 174,90 Satış 175,10 lira. Cumhuriyet Ata Lira Alış 1.152,00 Satış 1.172,00 TL. 22 Ayar Bilezik(Gr.) Alış 159,50 Satış 163,50. Çeyrek Altın Alış 282,00 Satış 287,00 TL. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yılbaşından bu yana yükseliş eğilimde hareket eden gram altın, bugün günün ilk saatlerinde 175,5 lira ile yeni bir rekora imza attı. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Martta 168 lira ile en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, bugün günün ilk saatlerinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,2 getiri sağlayan altının gram fiyatı, yılbaşından bu yana da yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 prim sağladı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin temelinde ons altın ve dolar kurundaki güçlü fiyat eğilimlerinin yattığını belirterek, dolar kurunun 4 liranın üzerine yerleşmesi ve 1.300 dolar seviyesinde seyretmeye devam eden altın ons fiyatının, altının gram fiyatını yükselttiğini söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7