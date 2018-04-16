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Altın fiyatları neden düşmedi çeyrek altına hücum!

Altın fiyatları neden düşmedi çeyrek altına hücum!

Altın fiyatları güne sakin başladı. Geçen hafta savaş endişesiyle rekor kırarak 182 lirayı gören gram altın bugün 177 seviyesinde. Belirsizliğin devam ettiği dönemde yatırımcı güvenli liman olarak gördüğü altına yönelince fiyatlar düşmedi. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte yanıtı...

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 11:27 - Güncelleme: 16-04-2018 11:27

Altın fiyatları güvenli liman etkisiyle yükselirken; ons altın 1347 dolardan, gram altın 177,3 liradan, çeyrek altın ise 291 liradan alıcı buldu.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlese de altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 177,2  liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 177,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını da 1.186 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR

Saat 11.00 itibarıyla altın fiyatları

Uzmanlara göre para piyasalarındaki belirsizlik devam ediyor. ABD'nin Çin'le olan ticaret savaşında henüz olumlu bir gelişme yaşanmazken öten yandan Suriye üzerinden Rusya ile başta ABD olmak üzere batı ülkelerinin ters düşmesi zaten tansiyonu yüksek olan piyasalarda gerilimi artırdı. Yatırımcılar da bu dönemde daha çok güvenli liman altına yöneldi. Bu da altın fiyatlarının belli seviyenin altına düşmemesine neden oldu.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 1.341,9 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, Rusya ve İran'a karşı gelebilecek yeni yaptırımlar ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamalarının  piyasaların yakın takibinde olacağını ifade etti.

Bu hafta altının ons fiyatının 1.328-1.358 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini beklediğini söyleyen Memiş, altının gram fiyatında 175 liranın destek, 180 liranın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Memiş, bugün yurt içinde mart ayı bütçe dengesi, ABD'de perakende satışlar, New York Fed sanayi endeksi ve işletme stokları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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