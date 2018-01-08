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Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki sakin seyir devam ediyor. Gram altın bugün 158,5 lira, çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Uzmanlar altın fiyatları için ne diyorlar? Altın almalı mı satmalı mı?

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 10:36 - Güncelleme: 08-01-2018 10:36

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi. 

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 158,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 158,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor. 

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 haftalık yükseliş trendinin ardından yeni haftaya sakin başladı. Asya piyasalarında 1.317,5 doları gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.318,7 dolardan işlem görüyor.

ONS FİYATIN DA GERİLEM OLABİLİR: AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının, kar satışları ve ABD tahvillerindeki toparlanmanın etkisiyle 1.300 dolara kadar gerileyebileceğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİNLER: Memiş, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesi aşağı yönlü kırması durumunda 1.280 doların gündeme gelebileceğini, 1.325 doların yukarı yönlü kırması durumunda ise 1.335 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 158 liranın destek, 159,3 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Dolar bugün ne kadar 8 Ocak 2018 dolar fiyatı

 Saat 10.30 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum şöyle:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2018 10:41 ağa bizde altın ne gezer siz bu haberleri zarrab ağnıza anlatın...biz ççokk iyi biliriz bir kol saatine alemi çarptığını...

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