  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Altın fiyatları ilk kez böylesini görüyor çeyrek altın uçtu

Altın fiyatları ilk kez böylesini görüyor çeyrek altın uçtu

Altın fiyatları dün tarihi rekor seviyeyi görmesinin ardından güne yine yüksek seviyelerden başladı. Peki güncel gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını bugün kaç liradan satılıyor? Altın fiyatların daki artış devam eder mi? 22 Mart 2018 perşembe güncel altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte piyasaların durumu....

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:52 - Güncelleme: 22-03-2018 10:52

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 167,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,95 artışla 167,4 liradan tamamladı. 

GRAM ALTIN 167,2 TL: Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 167,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 275 LİRA: Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 275 lira, Cumhuriyet altını da 1.120 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.330,2 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75'e yükselttiğini anımsattı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın başkanlığında yapılan ilk Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin karar metni ve açıklamaların piyasalar tarafından güvercin olarak algılandığını dile getiren Memiş," Fed’in faiz kararından sonra altının ons fiyatı 1.322 dolardan 1.337 dolara kadar yükseldi. 

ALTIN FİYATLARI NEREYE GİDER? Altının ons fiyatı, 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa yükselişlerini 1.360 dolar seviyesine kadar sürdürebilir. Ancak altının ons fiyatı 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamaz ise geri çekilmelerde 1.300 dolar seviyesi test edilebilir." değerlendirmesinde bulundu. 

ALTININ GRAMI 170'İ GÖREBİLİR: Memiş, altının gram fiyatının ise 167 lira seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda, 170 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Altın fiyatları ilk kez böylesini görüyor çeyrek altın uçtu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro