Altın fiyatları güne rekorla başladı! Çeyrek bakın ne kadar oldu

ALTIN fiyatları tüm zamanların rekoruna imza attı. Dün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarındaki artışın ardından bugün gram altın rekor seviyelerde açılışı yaptı. Çeyrek altın fiyatı ise adeta uçuşa geçerek 300 liraya yaklaştı. Peki uzmanlar altın fiyatları için ne diyor? Yanıtı haberimizde.

Altın fiyatları güne rekorla başladı! Çeyrek bakın ne kadar oldu

ALTININ gram fiyatı, 179,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 179,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün, artan jeopolitik risklerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 değer kazancıyla 177,1 liradan tamamladı. Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bugüne de yükselişle başlayan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 179,4 lirayı gördü. Saat 10.15 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,15 artışla 179,1 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 293 lira, Cumhuriyet altını da 1.197 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları güne rekorla başladı! Çeyrek bakın ne kadar oldu

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Suriye-Irak sınırı yakınlarında görüldüğüne ilişkin haberler ile birlikte, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine ABD'nin bu ülkeye olası müdahalesine çevirmelerinin ardından yükseldi. Martta 168 lira ile en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, dün günün ilk saatlerinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Bugün ise gram altın 179 lirayı aştı. Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,2 getiri sağlayan altının gram fiyatı, yılbaşından bu yana da yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 prim sağladı.

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Altın fiyatları güne rekorla başladı! Çeyrek bakın ne kadar oldu

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.345 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların gündeminde olduğunu söyledi.

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Altın fiyatları güne rekorla başladı! Çeyrek bakın ne kadar oldu

ABD'nin Rusya ve İran'a karşı yaptığı açıklamaların jeopolitik risk endişelerini artırdığını ifade eden Memiş, bu durumun altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu vurguladı. Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.339 doların destek, 1.349 doların ise direnç konumunda olduğunu belirterek, "Dolar kurunda yaşanan agresif hareketler ve altının ons fiyatından bulduğu destekle altının gram fiyatı 179 liranın üzerini test etti. Yükseliş isteğinin sürmesi altının gram fiyatında beklediğimiz 180-181 lira seviyeleri gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

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