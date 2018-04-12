Altın fiyatları güne nasıl başladı çeyrek ne kadar

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 180,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançları, artan jeopolitik risklerin etkisiyle dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 artışla 180 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederek 180,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 296 lira, Cumhuriyet altını da 1.208 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.351,00 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının piyasalarda gün geçtikçe arttığını belirterek, ticaret savaşlarından sonra piyasaların Suriye meselesini fiyatladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün sosyal medya hesabından Rusya’yı açıkça tehdit ettiğini hatırlatan Memiş, şunları kaydetti:

PİYASA TRUMP'IN NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR

"Donald Trump'ın hem ticaret savaşları hem de Rusya ve İran'ı hedef alarak yaptığı açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Global finans sistemi ve piyasa oyuncuları, şimdilik Trump’ın gelecek ile ilgili neler yapabileceğini kestiremiyor. Bu belirsizlikten dolayı hisse senetlerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde, emtia fiyatlarında ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde sert dalgalanmalar yaşanıyor."

ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Memiş, yurt içi piyasalarda dün hem döviz hem de altın fiyatlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsatarak, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının güvenilir liman olarak altının tercih edilmesine neden olduğunu söyledi.

Altın talebinin artmasının, altının ons fiyatının 1.365 dolara kadar yükselmesini sağladığını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.360 ve 1.380 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Memiş, "Altının gram fiyatının yatırımcısına satış fırsatı verdiğini düşünüyoruz. Bugün altının gram fiyatının 178,80-182,30 lira aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." dedi.

