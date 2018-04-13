Altın fiyatları allak bullak etti! Yükselir mi düşer mi?

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançları ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırmış ve 182,4 liraya kadar çıkmıştı. Sonrasında rotasını aşağı doğru çeviren altın dün 176 liraya kadar inmişti. Kafaları allak bullak eden altın fiyatları rekor sonrası bugün aynı seyirde gidiyor. Çeyrek altın fiyatları 285 liraya kadar indi. Öğleden sonra ise haftasonu belirsizliği etkili oldu ve çeyrek fiyatı 288 liraya çıktı.

ALTINI SATMALI MI ALMALI MI? : Kafalar bu konuda çok karışık. Altının geldiği nokta Eylül ayında ulaşması beklenen noktaydı. ABD-Rusya arasındaki savaş rüzgarı altına tüm zamanların rekorunu kırdırdı. Şu anda elinde altını olanlar fiyatlar daha da yükselir diye tutuyor, altın almak isteyenler ise düşer diye bekliyor. Haftasonu ve gelecek günlerin belirsizliği zorunlu olanlar dışında altın alım ve satımını durdurdu.

SAAT 12.00 İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bugün 176,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.179,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları saat 12.00 itibariyle şöyle:

ALTIN FİYATLARI NE OLUR : AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatının 1.365 dolar, altının gram fiyatı ise 182,48 liraya kadar yükseldiğini anımsatarak, jeopolitik risk endişesinin kur ve altın fiyatlarının yükselişine neden olduğunu ifade etti.

Memiş, bugün yurt içinde altın İthalatı verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında 175 liranın destek, 180 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Dolar kuru daha da düşer mi? İşte bugünkü dolar ve euro fiyatları

PİYASALARI SARSAN NE OLDU? : ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımları küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden olurken, analistler, şimdiye kadar yaşananlardan yola çıkarak bu sürecin de kısa vade ile sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade ediyor.

Nisan başından beri devam eden süreçte ABD Başkanı Trump'ın jeopolitik risk algısını artıran açıklamaları ile portföy yöneticileri tarafından "güvenli liman enstrümanları" dışında değerlendirilen varlıklarda satış baskısı artarken, Rusya ve Türkiye'nin Suriye konusunda ana aktör konumunda bulunması, bu ülke varlıklarında negatif ayrışmaya neden oldu.

Altın, sabit getirili gelişmiş ülke tahvilleri ile avro ve sterlin gibi Suriye'deki gelişmelere daha uzak kalan gelişmiş ülke para birimlerinin güvenli liman olarak değerlendirildiği ve değer kazandığı bu dönemde, hisse senetleri ile gelişmekte olan ülke para birimleri ve tahvilleri ise satış baskısı altında kaldı.

Tüm dünya borsaları ve kur piyasaları Trump'ın açıklamalarından negatif etkilenirken, Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nda sağladığı başarı ile bölgede önemli bir karar verici olduğunu göstermesi ve Rusya'nın bölgedeki aktif varlığı nedeniyle Suriye konusunda gerilimi artıran her açıklama, Türk lirası (TL) ve Rus rublesi varlıklarına etkisi anlamında çarpan görevi gördü.

Trump'ın direkt olarak tehdit ve açıklamalarının hedefinde olan Rusya piyasalarında, hem oynaklığın hem de satış baskısının daha fazla olması dikkati çekiyor. Artan risk algısı ile diğer pay piyasalarının yükseliş eğilimi sınırlanıp cepten yediği nisan başından bu yana Rusya ve Türkiye piyasalarında düşüşler görüldü.

En yüksek kayıp Rusya piyasalarında : Rusya borsası, hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kaybederken, Rus rublesinin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6 olarak kayıtlara geçti. Diğer dünya borsaları dar bant içinde yatay sayılabilecek bir seyir izlerken, Borsa İstanbul’da hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 4 ve dolar/TL'nin yükselişi ise yaklaşık yüzde 1 oldu.

Trump'ın ticaret savaşı risklerini artıran adımları sonrası bu hafta yaptığı açıklamalar ile jeopolitik risk algısını yükseltmesi, birçok analist tarafından "yurt içinde kendisine yönelik devam eden soruşturmalar nedeniyle gündemi yurt dışına taşıma gayreti" şeklinde değerlendiriliyor.

Suriye'deki gelişmelerin ardından Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, hedefinde direkt olarak Rusya bulunuyor. ABD'de devam eden FBI soruşturmasında da konu başlığının "Trump'ın Rusya ile olan ilişkileri" olması dikkati çekiyor.

Trump, bu hafta Twitter'daki paylaşımlarında, önce "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor. Hem de iyi, yeni ve akıllısından... Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" ifadelerini kullandı. Daha sonra bu ifadelerini biraz yumuşatan Trump, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımlarına dün de devam eden Trump, "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir. Ne olursa olsun ABD, benim yönetimimde bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" ifadelerini kullandı.