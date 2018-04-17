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Altın fiyatında dönüş yok! Bugün çeyrek altın ne kadar 2018

Altın fiyatında dönüş yok! Bugün çeyrek altın ne kadar 2018

Altın fiyatları geçen haftaki artışın ardından düşmeye başladı. Güne hafif düşüşle başlayan gram altın fiyatı bugün 177 liranın altında işlem görüyor. Peki çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarıyla ilgili detaylar...

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 11:00 - Güncelleme: 17-04-2018 11:00

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 176,6 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 177,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 177 liranın altına gerileyerek saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybedip 176,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 290 lira, Cumhuriyet altını da 1.185 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 1.347,9 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye müdahaleden önce açıklamalarda bulunarak piyasaları hazırlaması, bombalamanın beklenenden kısa sürmesi ve operasyonun başarılı bir şekilde sona erdiğinin açıklanmasının piyasaların sert tepki vermemesinde etkili olduğunu söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.339 dolar seviyesinin destek, 1.358 doların direnç konumunda takip edileceğini dile getiren analistler, altının gram fiyatında 175,40-177,40 lira aralığında işlem görülebileceğini belirtti.

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