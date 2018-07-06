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Altın bir öyle bir böyle çeyrek bugün bakın kaç lira

Altın bir öyle bir böyle çeyrek bugün bakın kaç lira

Altının gramı güne yükselişle başladı. Gram altın 186,1 lira, çeyrek altın 305 lira ve Cumhuriyet altını 1.245 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarında son bir haftada yaşanan dalgalanma yatırımcının da kafasını karıştırdı. İşte güncel fiyatlar.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 10:43 - Güncelleme: 06-07-2018 10:43

 Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 186 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın döviz kurlarındaki düşüşe paralel yüzde 1,6 gerileyen gram altın, günü 185,7 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 186,1 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını da 1.245 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise 1.255-1.260 dolar bandındaki yatay seyrini devam ettiriyor.

GRAM ALTIN BİR HAFTA İÇİNDE GİTTİ GELDİ

Gram altının fiyatı 26 Haziran günü 191 lira seviyesindeydi. Son bir haftalık grafiğe bakıldığında altın fiyatları yerinde durmadı. Bir inan bir çıkan altının gramı bir hafta içinde 183 liraya indi. Dün yeniden yükselişe geçerek 188 lirayı görmüştü. Ancak kapanışta 185 liraya indi. Bugün ise 186 lira seviyesinde. Fiyatlar böyle olunca da yatırımcının da kafası karışık.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD’nin Çin mallarına ek vergiler uygulamaya başlamasının ardından Çin'den gelecek haber ve açıklamaların takip edildiğini belirterek, bugün ayrıca ABD'nin istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün ticaret savaşlarının fiilen başladığını dile getiren Memiş, "Dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, kademeli faiz artışını ve ticaret savaşı risklerinin yükseldiğini doğrulamış oldu." dedi.

Memiş, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamalar ile ABD'nin istihdam raporunun bugün altın fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden olabileceğine dikkati çekerek, altının ons fiyatında 1.251 doların destek, 1.259 doların direnç konumuna geldiğini, altının gram fiyatında ise 180 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

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