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'Altın bilezik' artık sanal alemde

'Altın bilezik' artık sanal alemde

Son yıllarda en çok aranan, önemi artan meslekler arasında, sosyal medya uzmanlığı öne çıktı. Eskilerin değimiyle ‘altın bilezik’, artık sosyal medya uzmanlığı.Şirketlerin, kariyer planlama ve iş bulma platformlarında son dönemde en çok sosyal medya uzmanı aradığı ortaya çıktı. Bu konuda üniversiteler birbiri ardına sertifika programları açıyor.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 14:19 - Güncelleme: 17-04-2018 14:19

Eskiler, ‘elinde bir mesleğin bulunsun, işsiz kalma’ anlamına gelen, ‘kolunda altın bileziğin olsun’, tabirini kullanırdı. Bu deyim, aynı zamanda gözde olan meslekleri de öne çıkartırdı. Teknoloji ve dijital hayat değiştikçe, mesleklerin önemi ve gücü de değişti.

Eskiden çok kıymetli olan meslekler, değişen dünya şartları yüzünden önemini yitiriyor, yenileri gözde olmaya başlıyor.

Prof. Pirinti: Altın bilezik artık sanal dünyada

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Pirtini, yapılan araştırmalarda, insan kaynağı bulma platformlarında en çok dijital mesleklerde bir artış olduğunu gözlemlediklerini söylüyor.

Pirinti’nin görüşleri şöyle:

“Dijital devimle birlikte artık meslekler ve insan kaynağı ihtiyaçlarında da hızla değişim yaşanıyor. Bugün şirketlerin insan kaynağı planlamalarında olmazsa olmaz başlıklarından biri, sosyal medya uzmanlığı oldu.

Çünkü neredeyse her sektör, her şirket, bir şekliyle sosyal medyayı kullanmak zorunda. Peki bu hesapları kim yönetecek, planlamaları kim yapacak? İşte bu nedenle yeni bir meslek olarak, ‘Sosyal Medya Uzmanlığı’ doğdu ve her geçen gün önemi artıyor.”
 
Prof. Yılmaz: Sosyal medya uzmanı açığı var
 
Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Fehmi Yılmaz, sosyal medya uzmanlığı alanında önemli bir açık görüldüğünü, bu konuda insan kaynağı yetiştirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yılmaz, “Sürekli eğitim merkezimize gelen talepler arasında sosyal medya uzmanlığı her geçen gün artıyor. Şunu anladık ki, iş, eğitim ve bürokraside sosyal medya uzmanı açığı her geçen gün artıyor. İş ilanlarında da bu açık görülüyor. Gençler bu alanda kendini yetiştirmek için eğitime ihtiyaç duyuyorlar.

Bu amaçla bir sertifika programı başlattık. 6 Haftada sosyal medya uzmanlığı konusunda önemli katkı sağlayacak bir eğitim programı hazırladık. Bu konuya ilgi duyanlar www.sem.medeniyet.edu.tr adresinden bilgi alabilirler.

Öztürk: Taleplerde önemli bir değişim var
 
Devlet ve özel sektörde kurumlara uzun yıllardır mesleki eğitim dersleri veren Biruni Eğitim Danışmanlığı (www.biruniegitim.com) Genel Müdürü Mustafa Öztürk, meslek edinme ve uzmanlaşma taleplerini incelediklerinde önemli bir değişim gördüklerini söylüyor.

Öztürk, “Devlet kurumlarından önceki yıllarda gelen eğitim talepleri, son yıllarda farklılık göstermeye başladı. Örneğin, belediyeler, valilikler, bankalar ve özel şirketlerde sosyal medya uzmanlığı eğitimi vermemiz için talepler arttır. Bu konuda yeterli derecede insan kaynağı bulunamadığı için de, kendi elamanlarını bu eğitimden geçirmek için bizden destek istiyorlar.”
Uzmanlar, sanal dünyadaki etkinin her geçen gün meslek gruplarını ve ihtiyaç duyulan meslek alanlarını daha yoğun etkileyeceğini söylüyorlar. Üniversiteler de bu değişme göre eğitim müfredatlarını gözden geçirip değiştiriyorlar. Yani, ‘Altın bilezik’ artık sanal dünyada aranıyor.

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