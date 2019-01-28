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Altın 9 ayın zirvesinde gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Ocak sabahında altın fiyatları

Altın 9 ayın zirvesinde gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Ocak sabahında altın fiyatları

Altının ons fiyatı 1300 doların üzerine çıkarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyede bulunurken, yurt içinde gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 09:06 - Güncelleme: 28-01-2019 11:34

Yatırımıcının güvenli limanı olan altın 28 Ocak Pazartesi sabahına sakin başladı. Yatay seyirde olan altında gramın fiyatı 220 TL olurken en çok tercih edilen çeyrek ise 360 TL'den satılmaya başlandı. 

Cuma günü özellikle altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 primle 220,1 liradan tamamladı. 

ZİRVEYE DOĞRU GİDİYOR
Cuma günü 15 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.309,80 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyerek 1.302,20 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Ons altın fiyatının 1.297 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, 1.305 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini ifade eden Memş,"Altının ons fiyatında yükselişler sırasıyla 1.305 ve 1.312 dolar seviyesine kadar sürebilir. Olası düşüşlerde ise 1.297 doları destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bu hafta ABD'deki yoğun veri akışı, Fed'in faiz kararı, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri  ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündemin yer alacağını belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında  217 liranın destek, 225 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İşte 28 Ocak Pazartesi sabahında altın fiyatları: 

Saat 11:27'de gram ve çeyrek altın:

Saat 08:50'da gram ve çeyrek altın

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • gencoglu 28 Ocak 2019 11:59 dolarda düşüyor bu altının yükselmesinin sebebi nedir acaba?

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