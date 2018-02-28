Altered Carbon'un esas adamı Joel Kinnaman kimdir?

NTV Editörü Suat Kavukluoğlu; "Karakterimi güçlü kadınlar şekillendirdi" diyen Joel Kinnaman ve Altered Carbon dizisi hakkında bilinmesi gerekenleri yazdı... İşte o keyifle okuyacağınız derleme...

Altered Carbon'un esas adamı Joel Kinnaman kimdir?

İnsanoğlunun en büyük hayali "ölümsüz" olabilmek. Yıllardır bu konuda birçok çalışma yapılıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde ünlü fütürist Ian Person, İngiliz basınına bir açıklama yaptı.
Pearson'a göre 2050'ye geldiğimizde "ölümsüzlük" denizinde yüzmeye başlayacağız. 2050'yi dünya gözüyle görebilmeyi başaran insanların; gelişen yapay zeka ve robotik bedenler sayesinde doğdukları bedene ihtiyacı kalmayacak. Pearson, insanoğlunun bilincinin makinalara yüklenebileceğini savunuyor. Tam da bugünlerde Netflix'te yayına giren "Altered Carbon" dizisinde olduğu gibi.

120
Altered Carbon'un esas adamı Joel Kinnaman kimdir?

Richard K. Morgan'ın romanından uyarlanan, günümüzden 300 yıl sonrasında geçen dizide, insan bilincini disklere kaydererek başka bedenlere transfer edebilen yeni bir teknoloji ölüme meydan okuyor. İnsan vücudunun bir çift ayakkabı gibi değiştirilebildiği bir dünya burası. Yani çok kolay, küçük bir operasyonla olup bitiyor; bir uyanıyorsunuz hop başka bir bedendesiniz. E operasyon sonrası elbette biraz ağrı, sancı, bir miktar gaz, yeni bedeni yadırgamalar, depresif ruh halleri, "Bırakın beni uleyn, eski bedenime döneceğim ben"ler filan olabiliyor. E o kadar da olacak canım. Adamlar bize ölümsüzlük vaad ediyor. Bunlar da işin tuzu biberi, nazar boncuğu oluversin...

220
Altered Carbon'un esas adamı Joel Kinnaman kimdir?

300 YIL SONRA HANİ HERKES ÖLÜMSÜZKEN: Geliyoruz zurnanın zırt dediği yere... Hadi biz "köprüden önce son çıkış"ı da ekleyelim. Ölümsüzlüğe kavuştuk, artık ölüm mazide kalan eski bir yalan... Eski Türk filmlerindeki gibi pek mutluyuz, sonsuza kadar bahtiyar olacağız. Peki başka ne oluyor, herkes sahiden pek mi mutlu bu dizide diyeceksiniz? Değil yavrularım. Değil. Ölümsüzlüğe kavuşsa da insan yine insan. İnsan yine mutsuz, insan yine ne yapıyor ediyor kendini, çevresindekileri ve bulunduğu gezegeni yok etmeye çalışıyor.

320
Altered Carbon'un esas adamı Joel Kinnaman kimdir?

ESAS ADAMIN ADI TAKESHI KOVACS :"Altered Carbon"a esas adamdan geçiş yapalım. Esas adamımızın adı Takeshi Kovacs. Eski bir asker. Her türlü dövüş tekniğine hakim, pek gözü kara, pek asi, savaşçı, işte ben o kadar diyeyim siz yanına bin ekleyin. Yeni dünya düzenine karşı organize edilen bir başkaldırı sırasında yenik düşüyor kahramanımız. Ateşle dans edenlerin hazin sonu: Öldürülüyor. Yüz yıllar boyunca buz içinde hapsedilen bilinci bir gün; çok zengin bir adam olan Laurens Bancroft'un emriyle başka bir bedene aktarılıyor. Yeni beden; Elias Ryker adında gözden düşmüş bir polise ait. Yeni bedenin yeni göreviyse 300 yaşındaki bu çok tatlı zengin aristokratımızın (Bancroft) cinayetini aydınlatmak.

420
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro