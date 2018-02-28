Altered Carbon'un esas adamı Joel Kinnaman kimdir?

NTV Editörü Suat Kavukluoğlu; "Karakterimi güçlü kadınlar şekillendirdi" diyen Joel Kinnaman ve Altered Carbon dizisi hakkında bilinmesi gerekenleri yazdı... İşte o keyifle okuyacağınız derleme...

İnsanoğlunun en büyük hayali "ölümsüz" olabilmek. Yıllardır bu konuda birçok çalışma yapılıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde ünlü fütürist Ian Person, İngiliz basınına bir açıklama yaptı.

Pearson'a göre 2050'ye geldiğimizde "ölümsüzlük" denizinde yüzmeye başlayacağız. 2050'yi dünya gözüyle görebilmeyi başaran insanların; gelişen yapay zeka ve robotik bedenler sayesinde doğdukları bedene ihtiyacı kalmayacak. Pearson, insanoğlunun bilincinin makinalara yüklenebileceğini savunuyor. Tam da bugünlerde Netflix'te yayına giren "Altered Carbon" dizisinde olduğu gibi. Twitter

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Richard K. Morgan'ın romanından uyarlanan, günümüzden 300 yıl sonrasında geçen dizide, insan bilincini disklere kaydererek başka bedenlere transfer edebilen yeni bir teknoloji ölüme meydan okuyor. İnsan vücudunun bir çift ayakkabı gibi değiştirilebildiği bir dünya burası. Yani çok kolay, küçük bir operasyonla olup bitiyor; bir uyanıyorsunuz hop başka bir bedendesiniz. E operasyon sonrası elbette biraz ağrı, sancı, bir miktar gaz, yeni bedeni yadırgamalar, depresif ruh halleri, "Bırakın beni uleyn, eski bedenime döneceğim ben"ler filan olabiliyor. E o kadar da olacak canım. Adamlar bize ölümsüzlük vaad ediyor. Bunlar da işin tuzu biberi, nazar boncuğu oluversin... Twitter

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300 YIL SONRA HANİ HERKES ÖLÜMSÜZKEN: Geliyoruz zurnanın zırt dediği yere... Hadi biz "köprüden önce son çıkış"ı da ekleyelim. Ölümsüzlüğe kavuştuk, artık ölüm mazide kalan eski bir yalan... Eski Türk filmlerindeki gibi pek mutluyuz, sonsuza kadar bahtiyar olacağız. Peki başka ne oluyor, herkes sahiden pek mi mutlu bu dizide diyeceksiniz? Değil yavrularım. Değil. Ölümsüzlüğe kavuşsa da insan yine insan. İnsan yine mutsuz, insan yine ne yapıyor ediyor kendini, çevresindekileri ve bulunduğu gezegeni yok etmeye çalışıyor. Twitter

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