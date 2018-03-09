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Altay tankıyla ilgili kritik açıklama!

Altay tankıyla ilgili kritik açıklama!

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM), Altay Tankı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 20:16 - Güncelleme: 09-03-2018 20:16

SSM'den yapılan açıklamada, proje kapsamında 22 Aralık 2017'de firmalardan teklifler alındığı ve söz konusu ihaleye ilişkin teklif değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Teklif değerlendirme sürecinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapmaya yetkili tek makamın SSM olduğu vurgulanan açıklamada, "Konu ile ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca gizlilikle yürütülmesi gereken ihale süreçlerine ilişkin Müsteşarlığımız dışında yapılan/yapılacak açıklamalar için Müsteşarlığımızın her türlü hakkı saklıdır." ifadeleri yer aldı.

Altay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleştiAltay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleştiAltay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleştiAltay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleştiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vur kazmayı 09 Mart 2018 21:02 yazık motorsuz durduğu yerde teknolojisi eskiyor mürettebatı fazla top doldurucusu tam otomatik yapılsın topuda 130mm olsun yiv setsiz rus T92 lerdede yiv set yok top 135mm

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