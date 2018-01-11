Altay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleşti

Altay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleşti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Altay Tankı'na yurt dışındaki pazarlarda çok yoğun talep olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altay Tankı'nın motoru da dahil üretiminin tamamının Türkiye'de yapılacağını söyleyen Canikli, "Seri üretime 2019 yılının sonu, 2020'nin başında geçeceğiz." dedi. Altay tankının yurt dışı pazarlamasının şimdiden yapıldığını belirten Bakan Canikli, ciddi talep olduğunu da belirterek, Altay Tankı'nın dünyadaki en iyi ürünlerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

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Altay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleşti

Otokar’ın ana yukleniciliğinde tasarlanan ve geliştirilen Altay Tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda, milli imkan ve kaynakların kullanıldığı bir proje olma özelliği taşıyor. Tasarım, prototipleme ve kalifikasyon projesi olan Altay sayesinde Türkiye, fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan bir ana muharebe tankına kavuşmakla beraber, karada giden en komplike aracı tasarlama ve üretme altyapısına da sahip olacak. (TRTHaber)

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Altay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleşti

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Altay Tankı'nın seri üretiminde tarih netleşti

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