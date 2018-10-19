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Altay tankı için flaş gelişme! Başkan Demir duyurdu

Altay tankı için flaş gelişme! Başkan Demir duyurdu

Altay tankı seri üretim için gün sayıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretimi için sözleşme görüşmelerinin bittiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 11:36 - Güncelleme: 19-10-2018 11:36

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk oldu. Gündeki konulara ilişikin açıklama yapan Demir, "Altay tankının seri üretimi sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz." dedi.

Altay tankının seri üretimiyle ilgili iddialara açıklık getiren Demir, "Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız."diye konuştu.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞI
Milli savaş ucağıyla ilgili soruya Demir, "Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz." diye yanıt verdi.

24 NİSAN'DA SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTI
Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede 24 Nisan'da BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırılmıştı. Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC  Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verilmişti. Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

'SİYASİ TARTIŞMALARIN F35 PROJESİ'NE ETKİSİ YOK'
F35 Projesi'ne değinen Demir: "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • gereksiz 19 Ekim 2018 13:10 10 senedir halen seri üretime gecmemislermi?

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