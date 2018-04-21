Altan gördüm flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!

Usta oyuncu Altan Gördüm önceki gece Rumelihisarı'nda bir arkadaşıyla görüntülendi. Vahide Perçin ile 22 yıllık evliliğine 2013 yılında son noktayı koyan Gördüm, flaşlar patlayınca eli ayağı birbirine dolandı ne yapacağını şaşırdı.

Altan gördüm flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!

Altan Gördüm önceki akşam yanında bir kadın arkadaşıyla Rumelihisarı İspendek Balık’taydı. Gördüm flaşlar patlayıncapaniğe kapıldı ne yapacağını şaşırdı. Yanındaki arkadaşı da yüzünü saklamaya çalıştı. Oyuncu Vahide Perçin (52) ile meslektaşı Altan Gördüm (59), 22 yıllık evliliklerine Mart 2013’te nokta koymuştu. Eski karı kocanın 23 yaşındaki kızları Alize’nin ısrarı üzerine ikinci kez nikah masasına oturacakları söylenmişti.

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Altan gördüm flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!

ALTAN GÖRDÜM KİMDİR?: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Gördüm, 1 Aralık 1958’de doğdu. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katıldı. 1995-1996 sezonuna kadar, AST'de, oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yaptı. 1996-2000 yılları arasında özel nedenlerden dolayı, İzmir'de yaşadı. Altan Gördüm, 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle, yetişmiş sanatçı kontenjanından, Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki pek çok oyunda rol aldı.

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Altan gördüm flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!

Sesli ve görüntülü olmak üzere televizyon çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Vahide Perçin'le evli olan Gördüm, 2009 yılında Vahide Perçin ile birlikte İstanbul'da AKADEMİ 35BUÇUK SANAT EVİ isimli oyunculuk okulunu kurmuştur. 1994 doğumlu Alize isminde bir kızları var. Altan Gördüm, Hayat Bilgisi dizisinde Panzer Emin Hoca karakterine, Kavak Yelleri dizisinde Kamil karakterine hayat verdi. Son olarak 2011 yılında yayınlanan Canım Babam dizisinde rol almıştır. 2013-2014 sezonunda TRT'de yayınlanan Beni Böyle Sev isimli dizide rol alırken bir yandan da Akademi 35Buçuk'ta oyunculuk derslerine girmektedir. Altan Gördüm, 2013 senesinde meslektaşı Vahide Perçin’den boşandı.

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Altan gördüm flaşlar patlayınca ne yapacağını şaşırdı!

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