ALS nedir, tedavi yöntemleri nelerdir?

ALS hastalığının tedavisi ilerleyişini yavaşlatmak ve yaşamını rahatlatmaya çalışmakla kısıtlıdır. Fizyoterapist Merve Selen Akkurt cevapla.tv'ye anlattı.

Tedavi, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak ve yaşamını rahatlatmaya çalışmakla kısıtlıdır. Hastanın yaşamını mümkün olduğunca aktif hale getirebilecek bir tedavi ve destek süreci gerekir. Şimdilik ALS`nin ilerleyişini yavaşlatan tek tedavi Riluzole’dur.

ALS kişide sıklıkla mutsuzluk ve depresyona neden olmaktadır!

Riluzole vücuttaki glutamat miktarını azaltarak hastalığın ilerleyişini yavaşlatır. Bulantı, kusma, halsizlik, kalp çarpıntısı, uyku hali, baş ağrısı, baş dönmesi gibi yan etkileri olabilir. Riluzole kullanılırken karaciğer fonksiyon testi yaptırılması gerekir. Karaciğer hastalığı olan hastalar bu ilacı kullanamayabilir. Diğer tedaviler hastanın şikayetlerini gidermeye ve yaşamını rahatlatmaya yönelik tedavilerdir. Kas kramplarına yönelik, kas sertliği için kas gevşeticiler veya botox yapılabilir.

Kaynak: cevapla.tv