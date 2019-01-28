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Alperen Khamis babası kim instagram'da tek bir poz bile yok!

Alperen Khamis babası kim instagram'da tek bir poz bile yok!

Alperen Khamis'in babası kim, aslen nereli soruları merak edildi. Daha 15 yaşında annesi Nilgün Aksu'yu kaybeden kaybeden genç oyuncu Alperen Khamiszor günler yaşamıştı. Peki Lübnan asıllı olan Alperen Khamis'in babası kim, ne iş yapıyor? Alperen Khamis'in instagram hesabında babası ile bir fotoğrafı bile yok.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 12:20 - Güncelleme: 28-01-2019 12:20

Alperen Khamis kimdir, aslen nereli, babası kim soruları araştırılıyor. Başarılı ve genç oyuncu Alperen Khamis annesi Nilgün Aksu'yu geçtiğimiz yıl kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. Çocuklar Duymasın'da Beton Orçun'u canlandıran sevilen oyuncu haziran ayında da anneannesini kaybetmişti. Lübnan asıllı bir babanın oğlu olan Alperen Khamis şu an daha 15 yaşında. 

ALPEREN KHAMİS KİMDİR: Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olan Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk yaptı.

Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Orçun Karakteriyle tanındı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Günce (Sinema Filmi, 2013)
Çocuklar Duymasın (6 Sezon, Orçun, 2002, 2010-2013, 2017)
Çocukluk Günleri (TV Dizisi, 2009)
Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Rus Çocuk, Sinema Filmi, 2008)
Hatırla Sevgili (TV Dizisi, Mehmet Sinan Karayel, 2006)
En Son Babalar Duyar (Orçun, TV Dizisi, 2006)

 

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