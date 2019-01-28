Alperen Khamis aslen nereli babası kim annesi neden ölmüştü?

Alperen Khamis kimdir, aslen nereli, babası kim soruları araştırılıyor. Başarılı ve genç oyuncu Alperen Khamis geçtiğimiz aylarda annesi Nilgün Aksu'yu kaybetmişti . Çocuklar Duymasın'da Beton Orçun'u canlandıran sevilen oyuncu haziran ayında da anneannesini kaybetmişti. Lübnan asıllı bir babanın oğlu olan Alperen Khamis şu an daha 16 yaşında.

ALPEREN KHAMİS KİMDİR: Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olan Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk yaptı.

Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Orçun Karakteriyle tanındı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Günce (Sinema Filmi, 2013)

Çocuklar Duymasın (6 Sezon, Orçun, 2002, 2010-2013, 2017)

Çocukluk Günleri (TV Dizisi, 2009)

Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Rus Çocuk, Sinema Filmi, 2008)

Hatırla Sevgili (TV Dizisi, Mehmet Sinan Karayel, 2006)

En Son Babalar Duyar (Orçun, TV Dizisi, 2006)