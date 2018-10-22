Alperen Duymaz kimdir Çarpışma'nın kilit ismi Kerem Korkmaz'ın sırrı

Alperen Duymaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Hergün başarı grafiğini yükselten genç oyuncu Alperen Duymaz son olarak Show TV'de başlayacak olan Çarpışma dizisinde rol alacak. Çarpışma'da Kerem Korkmaz karakterine hayat veren oyuncunun hayatı, dizileri ve biyografisi merak ediliyor.

Ay Yapım'ın ekrana taşıyacağı yeni dizi Çarpışma, Show TV'de seyirci ile buluşacak. Kerem Çatay ve Pelin Diştaş'ın yapımcığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosu Ali Aydın'ın kalemine emanet olan Çarpışma dizisinden ilk fragman geldi. Uzun zamandır ekrana ara veren başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu da oldukça zengin. Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile de iddialı gelen Çarpışma dizisi ne zaman başlıyor?

ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLIYOR: Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği dizi Çarpışma, nefes kesen hikayesiyle, başarılı oyuncu kadrosu ile Kasım ayında Show TV’de başlıyor.

ÇARPIŞMA'NIN HİKAYESİ: Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi... Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor.

Alperen Duymaz kimdir: Alperen Duymaz, yetenekli bir genç oyuncudur. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atmıştır. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde gösterdiği yeteneği ile Çukur dizisinde önemli bir rol almıştır. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen oyuncu, Direniş Karatay filminde de rol aldı. Alperen Duymaz şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kerem Korkmaz karakterine hayat veriyor.