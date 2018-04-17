Alper Potuk yine yaptı yapacağını! Tuvana Türkay evde yakaladı

Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre Alper Potuk, Anadolu Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenledi. Sevgilisine telefonla ulaşamayınca eve giden Tuvana Türkay, kapıyı çalıyor ancak kapı açılmıyor bunun üzerine Türkay, evin bahçesinden dolanarak eve girince Alper Potuk'u eğlence sırasında yakalıyor. Alper durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Tuvana Türkay, ilişkiyi orada bitiriyor.
İHANETİ AFFETMİŞTİ: Öte yandan, sürekli ayrılıp barışan çiftin en sonuncu ayrılığının nedeni Alper Potuk'un ihanetiydi. İhanet de Alper Potuk'un bu fotoğrafıyla (alttaki) ortaya çıkmıştı. Alper Potuk ile yaşadığı büyük aşk ayrılıkla noktalanan oyuncu Tuvana Türkay, sevgilisinin barışma çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamamıştı. Eski sevgilisini ikna etmeye çalışan Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ı devreye sokarak barışmayı başarmıştı.
Alper Potuk, Tuvana Türkay'ın Bağdat Caddesi'ndeki evine gelerek güzel oyuncuya evlenme teklif etmişti. Yakın dostlarına, ''Alper’i çok seviyorum'' diyen Tuvana Türkay, sevgilisine bir şans daha vermeye karar vermişti.
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