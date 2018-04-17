Alper Potuk yine yaptı yapacağını! Tuvana Türkay evde yakaladı

Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre Alper Potuk, Anadolu Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenledi. Sevgilisine telefonla ulaşamayınca eve giden Tuvana Türkay, kapıyı çalıyor ancak kapı açılmıyor bunun üzerine Türkay, evin bahçesinden dolanarak eve girince Alper Potuk'u eğlence sırasında yakalıyor. Alper durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Tuvana Türkay, ilişkiyi orada bitiriyor.