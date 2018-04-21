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Alper Potuk Tuvana Türkay'ı bakın kiminle aldatmış!

Alper Potuk Tuvana Türkay'ı bakın kiminle aldatmış!

Alper Potuk’un Tuvana Türkay’la olan ilişkisinin bitmesine neden olan güzelin Aleyna Eroğlu olduğu ortaya çıktı. Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Eroğlu’nun FB-BJK maçını Potuk’un ağabeyiyle izlemesiyle ilişki resmiyet kazandı

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 13:51 - Güncelleme: 21-04-2018 13:51

ANNESİNİ DEVREYE SOKMUŞTU: HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Alper yine ofsayta düştü! Alper Potuk’la Tuvana Türkay’ın uzun süre inkâr edip yakalanınca kabul etmek zorunda kaldıkları ilişkileri, Fenerbahçeli yıldızın güzel oyuncuyu aralık ayında aldattığının ortaya çıkmasıyla bitmişti.

Olaydan 1 ay sonra Potuk, Türkay’ın annesi Armağan Hanım’ı devreye sokarak ünlü oyuncuyu barışmaya ikna etmişti.

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KİMDİR ?
Alper Potuk
ALPER POTUK KİMDİR?

Tam adı: Alper Potuk Doğum tarihi: 8 Nisan 1991 İlk YıllarıAlper Potuk; 8 Nisan 1991'de, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya

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TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay öte yandan geçirdiği burun estetiği ile çok konuşuluyor. Peki Tuvana Türkay kimdir? Gelin hep birlikte güzel oyuncunun hayatına bir göz atalım. TU

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