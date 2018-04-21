Alper Potuk Tuvana Türkay'ı bakın kiminle aldatmış!

ANNESİNİ DEVREYE SOKMUŞTU: HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Alper yine ofsayta düştü! Alper Potuk’la Tuvana Türkay’ın uzun süre inkâr edip yakalanınca kabul etmek zorunda kaldıkları ilişkileri, Fenerbahçeli yıldızın güzel oyuncuyu aralık ayında aldattığının ortaya çıkmasıyla bitmişti.
Olaydan 1 ay sonra Potuk, Türkay’ın annesi Armağan Hanım’ı devreye sokarak ünlü oyuncuyu barışmaya ikna etmişti.
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Tam adı: Alper Potuk Doğum tarihi: 8 Nisan 1991 İlk YıllarıAlper Potuk; 8 Nisan 1991'de, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyayaDEVAMI »
Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay öte yandan geçirdiği burun estetiği ile çok konuşuluyor. Peki Tuvana Türkay kimdir? Gelin hep birlikte güzel oyuncunun hayatına bir göz atalım. TUDEVAMI »
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