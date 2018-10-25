Alper Potuk 3 kadınla sarmaş dolaş gecelerde eğlendi

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Alper Potuk, yeşil sahadaki performansıyla eleştirilirken şimdi de özel hayatıyla magazin sayfalarını süslemeye başladı. Fenerbahçe'de varlığıyla yokluğu bir olan Alper Potuk, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

İki yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelen Tuvana Türkay'a şok. Oyuncu Tuvana Türkay'ı Aralık 2017'de bir güzelle aldatan Potuk, önceki akşam da çapkınlık turundaydı. Son günlerde yeşil sahalarda istenilen performansı veremeyip yedek kulübesinde oturan futbolcu, Maslak 1453'teki Çukur adlı mekanda üç güzelle eğlencedeydi.