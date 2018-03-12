Alper Kömürcü kimdir kaç yaşında İpek Acar'ın kalbini çalmıştı

Alper Kömürcü kimdir, aslen nereli ve Alper Kömürcü kaç yaşında soruları İpek Açar'ın ayrılık açıklamasının ardından merak konusu oldu. Kayahan'ın vefatının ardından 2 yıl boyunca kendini aşka kapatan İpek Açar aşkı tekrardan keman sanatçısı Alper Kömürcü'de bulmuş ve ikili yüzükleri takmıştı. İpek Açar son yaptığı açıklamada kötü haberi verdi ve yollarını ayırdığı söyledi.

İkili yüzükleri takmıştı ve evlilik yolun ilerliyorlardı. İpek Açar ile Alper Kömürcü, ortak bir kararla ilişkilerini sonlandırdı. Bu haber magazin camiasını şoke etti.

İpek Açar, biten ilişkisi hakkında, "Evet, Alper Bey ile birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuz her zaman devam edecektir. Daha da önemlisi kendisi kıymetli bir müzik insanıdır, birlikte çalışmalarımız, konserlerimiz sürecek. Şimdiye kadar ilişkimize olan desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Bu hayattaki nefesimiz sayılı, umarım tüm güzellikler mutluluklar hepimiz ile olur" dedi.

ALPER KÖMÜRCÜ KİMDİR: Keman sanatçısı olarak bilinen ancak besteci, aranjör ve müzisyen sıfatları da bulunan Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara’da doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne burslu olarak kabul edildi. Alper Kömürcü, 2005 yılında Emrehan Halıcı’nın kurmuş olduğu Halıcı Bilişim Şirketi’nin düzenlediği “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş’ın ve Cihan Sezer’in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım’ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014’ün Mart ayında ilk solo albümü MAT‘ı çıkarttı.