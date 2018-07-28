Alper kampta Sebahat tatilde! Bakan bir daha baktı

Geçen haziran ayında Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’la Çeşme’de görüntülenen Sebahat Kumaş, rotasını Bodrum’a çevirdi. Futbolcu Alper Potuk’la aşk yaşayan oyuncu Sebahat Kumaş, Bodrum’da tatil yapıyor. Önceki gün ablasıyla Yalıkavak Tren Beach’te denize girerken görüntülenen oyuncunun fit hali dikkat çekti.

Güzel oyuncu kırmızı bikinisi ve düzgün fiziğiyle herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran Sebahat Kumaş'ın keyfine diyecek yoktu. Uzun süre denizde vakit geçiren Kumaş, ardından şezlonga geçip güneşlendi. İşte Sebahat Kumaş'ın tatilinden kareler...