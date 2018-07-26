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Alpay Özalan'dan kavga açıklaması: Görmemezlikten gelemeyiz

Alpay Özalan'dan kavga açıklaması: Görmemezlikten gelemeyiz

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasına müdahale ettiği iddiasıyla gündeme gelen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Buraya kavga etmeye, dövüşmeye gelmedik ama bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 14:11 - Güncelleme: 26-07-2018 14:11

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ı makamında kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde açıklamalarda bulunan Yerlikaya: ''Kendisini tebrik ediyoruz, izledik. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir, namusumuz gibi görür, biliriz. Çizgimizi her daim de muhafaza etmeye çalışırız. Sağ olsun, orada izledik hoşumuza da gitti, teşekkür ediyoruz. İnşallah Meclis'te bizim temsilcimiz olarak büyük katkıları olur. 365 gün, 24 saat makam olarak beraber çalışıp proje üreteceğiz. Bu makamın da Bakanımızla birlikte kendilerinin makamı olduğunu bilmelerini isterim" dedi.

Yerlikaya gibi "Cumhurbaşkanımız bizim için kırmızı çizgidir" ifadesini kullanan Özalan, şunları söyledi:

"Ben ilk rozet takımında, mecliste kayıt yaptırırken de aynı şeyi söylemiştim. Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakaret karşısında buna her zaman karşılık veririz, dedik. Tabii ki biz buraya hizmet etmeye geldik, kavga etmeye dövüşmeye gelmedik ama bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz, cevabını veririz."

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KİMDİR ?
Alpay Özalan
ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan, şimdilerde siyasi kariyeri ile gündeme gelen Alpay Özalan, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de oynadı. Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973'de İzmir'de doğdu.  A

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