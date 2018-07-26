Alpay Özalan'dan kavga açıklaması: Görmemezlikten gelemeyiz

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ı makamında kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde açıklamalarda bulunan Yerlikaya: ''Kendisini tebrik ediyoruz, izledik. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir, namusumuz gibi görür, biliriz. Çizgimizi her daim de muhafaza etmeye çalışırız. Sağ olsun, orada izledik hoşumuza da gitti, teşekkür ediyoruz. İnşallah Meclis'te bizim temsilcimiz olarak büyük katkıları olur. 365 gün, 24 saat makam olarak beraber çalışıp proje üreteceğiz. Bu makamın da Bakanımızla birlikte kendilerinin makamı olduğunu bilmelerini isterim" dedi.

Yerlikaya gibi "Cumhurbaşkanımız bizim için kırmızı çizgidir" ifadesini kullanan Özalan, şunları söyledi:

"Ben ilk rozet takımında, mecliste kayıt yaptırırken de aynı şeyi söylemiştim. Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakaret karşısında buna her zaman karşılık veririz, dedik. Tabii ki biz buraya hizmet etmeye geldik, kavga etmeye dövüşmeye gelmedik ama bazı şeyleri de görmemezlikten gelemeyiz, cevabını veririz."