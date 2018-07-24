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Alpay Özalan: Seni yaşatmak için bin kere ölürüm...

Alpay Özalan: Seni yaşatmak için bin kere ölürüm...

Meclis Genel Kurulu'nda HDP Milletvekili Ahmet Şık ile yumruklaşmanın eşiğinden dönen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, o kavga anından bir fotoğrafı Necip Fazıl'ın dizeleriyle paylaştı...

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 16:58 - Güncelleme: 24-07-2018 17:28

Dün TBMM Genel Kurulu'nda, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la yumruklaşmasına araya giren milletvekillerinin engel olduğu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaşanan gerginlik sırasında çekilen bir fotoğrafı Necip Fazıl Kısakürek'in dizesiyle paylaştı.

Özalan, sosyal medya hesabı Twitter'da Kısakürek'in "Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem, gururdur namustur bayrak ve sancak, aksa da kanım zalimi güldürmem!" dizesini yazdı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan,  bazı kanun ve KHK'larda yapılan değişiklerle ilgili dün Genel Kurul'da konuşurken ağır ifadelerle eleştiri yapan HDP Milletvekili Ahmet Şık'la çok sert bir ağız dalaşına girmiş, ikilinin yumruklaşmasını araya giren milletvekilleri engellemişti. Ahmet Şık4a o sözleri için 2 oturumdan uzaklaştırma cezası verilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • muammer kara 24 Temmuz 2018 17:49 korku işe yarayabilir ama korkaklık hiçbir işe yaramaz.Alpay sana helal olsun.

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KİMDİR ?
Alpay Özalan
ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan, şimdilerde siyasi kariyeri ile gündeme gelen Alpay Özalan, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'de oynadı. Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973'de İzmir'de doğdu.  A

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