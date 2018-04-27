Alpay Özalan AK Parti'den aday adayı oldu!

Uzun yıllar Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen ve şu an Ümit Milli Takımı’nı çalıştıran eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı.

'EVET' DEMİŞTİ

Dün AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Nisan referandumu öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık da yapan Özalan, son olarak Eskişehirspor'u çalıştırıyordu.