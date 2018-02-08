Alpaslan Kuytul’un gözaltı fotoğrafları kelepçe takıldı mı

Adana'da "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte 28 kişi adliyeye sevk edildi. Alpaslan Kuytul ve diğer sanıklara kelepçe takılmaması dikkat çekti.

Alpaslan Kuytul’un gözaltı fotoğrafları kelepçe takıldı mı

Adana'da "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile birlikte 28 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Alpaslan Kuytul’un gözaltı fotoğrafları kelepçe takıldı mı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 vakıf yöneticisi ve sorumluları gözaltına alınmıştı. Daha sonra devam eden operasyonlarda 7 kişi daha gözaltına alınmıştı. 28 zanlı günlerce emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye ilk önce Kuytul alındı. Zanlıların savcılıkça ifadelerinin alınmasına başlandı.

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Alpaslan Kuytul’un gözaltı fotoğrafları kelepçe takıldı mı

Alpaslan Kuytul ve diğer sanıklara kelepçe takılmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Alpaslan Kuytul’un gözaltı fotoğrafları kelepçe takıldı mı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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