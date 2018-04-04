Alparslan Türkeş ölüm yıl dönümünde anılıyor işte hayat hikayesi

"Millet ve ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideoloji zehirlerinin panzehiri Türk milliyetçiliği ideolojisidir." diyerek siyasal yaşamını şekillendiren ve 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak siyasi yaşamını başlatan Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. Ülkücü hareketin "Başbuğ"u Türkeş, 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa'da 'Ali Arslan' olarak dünyaya geldi... Hocaları ona 'Alparslan' adını verdi... Albay rütbesiyle 27 Mayıs ihtilaline katılan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 günü geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etmişti... İşte Başbuğ Türkeş'in hayatından kesitler...

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