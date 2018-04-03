Alparslan Türkeş kimdir? Tarihi fotoğraflarla Başbuğ'un mücadelesi

"Millet ve ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideoloji zehirlerinin panzehiri Türk milliyetçiliği ideolojisidir." diyerek siyasal yaşamını şekillendiren ve 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak siyasi yaşamını başlatan Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. Ülkücü hareketin "Başbuğ"u Türkeş, 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa'da 'Ali Arslan' olarak dünyaya geldi... Hocaları ona 'Alparslan' adını verdi... Albay rütbesiyle 27 Mayıs ihtilaline katılan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 günü geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etmişti... İşte Başbuğ Türkeş'in hayatından kesitler...

ÖĞRETMENİ "ALPARSLAN" İSMİNİ VERDİ... Ali Arslan adı orta öğretim yıllarında öğretmeni Osman Zeki Bey tarafından, "Sultan Alpaslan'a denk bir yiğit Türk ol", diyerek "Alparslan" olarak değiştirildi. Kıbrıs, İngiliz işgali altındayken Türkeş ailesi varlıklarını satarak, 1933'te Türkiye'ye döndü. İstanbul'a yerleşir yerleşmez Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt olan Türkeş, okulu asteğmen olarak bitirdikten sonra Ankara'da Harp Akademisi'ne başladı. Türkeş, 1938'de teğmen sıfatıyla Harbiye'den mezun oldu.

7 ÇOCUĞU VAR... 1940'ta Isparta'da Muzaffer Ana ile evlenen Alparslan Türkeş'in Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige ve Yıldırım Tuğrul adında dört çocuğu oldu. İlk eşini 1974'te kaybeden Türkeş'in, 2 yıl sonra evlendiği Seval Türkeş'le Ayyüce ve Ahmet Kutalmış isminde iki çocuğu daha dünyaya geldi.