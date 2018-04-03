Alparslan Türkeş kimdir? Tarihi fotoğraflarla Başbuğ'un mücadelesi

MHP'nin merhum kurucu lideri Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden tam 21 yıl geçti... Alparslan Türkeş'in gerçek ismi neydi? Alparslan Türkeş nereli?.. Türkeş'in asıl mesleği neydi?.. Siyasi mücadelesi nasıl gelişti?.. Başbuğ Türkeş'in kaç çocuğu var?

Alparslan Türkeş kimdir? Tarihi fotoğraflarla Başbuğ'un mücadelesi

"Millet ve ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideoloji zehirlerinin panzehiri Türk milliyetçiliği ideolojisidir." diyerek siyasal yaşamını şekillendiren ve 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak siyasi yaşamını başlatan Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. Ülkücü hareketin "Başbuğ"u Türkeş, 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa'da 'Ali Arslan' olarak dünyaya geldi... Hocaları ona 'Alparslan' adını verdi... Albay rütbesiyle 27 Mayıs ihtilaline katılan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 günü geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etmişti... İşte Başbuğ Türkeş'in hayatından kesitler...

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Alparslan Türkeş kimdir? Tarihi fotoğraflarla Başbuğ'un mücadelesi

"ALİ ARSLAN" OLARAK DÜNYAYA GELDİ... Kayseri'nin, Pınarbaşı İlçesi'nin Yukarı Köşkerli Köyü'nde meskun Avşar Obaları'ndan Koyunoğlu ailesi 1860 yılında, toprak meselesi yüzünden yaşanan kavganın ardından Sultan Abdülaziz'in fermanıyla Kıbrıs'a sürgün edildi. Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ve eşi Fatma Zehra Hanım'ın oğlu "Ali Arslan" 25 Kasım 1917'de Lefkoşa'da dünyaya geldi.

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Alparslan Türkeş kimdir? Tarihi fotoğraflarla Başbuğ'un mücadelesi

ÖĞRETMENİ "ALPARSLAN" İSMİNİ VERDİ... Ali Arslan adı orta öğretim yıllarında öğretmeni Osman Zeki Bey tarafından, "Sultan Alpaslan'a denk bir yiğit Türk ol", diyerek "Alparslan" olarak değiştirildi. Kıbrıs, İngiliz işgali altındayken Türkeş ailesi varlıklarını satarak, 1933'te Türkiye'ye döndü. İstanbul'a yerleşir yerleşmez Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt olan Türkeş, okulu asteğmen olarak bitirdikten sonra Ankara'da Harp Akademisi'ne başladı. Türkeş, 1938'de teğmen sıfatıyla Harbiye'den mezun oldu.

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Alparslan Türkeş kimdir? Tarihi fotoğraflarla Başbuğ'un mücadelesi

7 ÇOCUĞU VAR... 1940'ta Isparta'da Muzaffer Ana ile evlenen Alparslan Türkeş'in Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige ve Yıldırım Tuğrul adında dört çocuğu oldu. İlk eşini 1974'te kaybeden Türkeş'in, 2 yıl sonra evlendiği Seval Türkeş'le Ayyüce ve Ahmet Kutalmış isminde iki çocuğu daha dünyaya geldi.

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